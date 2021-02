China telt nu officieel twee vaccins tegen coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben een tweede Chinees vaccin tegen COVID-19 goedgekeurd.

Het middel van Sinovac Biotech is een variant van een in december goedgekeurd vaccin van Sinopharm. Marokko koos voor het vaccin van Sinopharm voor gebruik tijdens de landelijke vaccinatiecampagne. Het middel werd eind januari goedgekeurd door de Marokkaanse toezichthouder.

Op de hele wereld wordt druk aan vaccins tegen het gevreesde virus uit China gewerkt. Voor zover bekend zijn negen vaccins in één of meer landen officieel goedgekeurd en een aantal ook op grote schaal in gebruik genomen. De bekendste komen uit de stal van Pfizer/BioNtech, het Russische onderzoeksinstituut Gamaleja (Sputnik-V), de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca in samenwerking met de Universiteit van Oxford en het Amerikaanse Moderna-vaccin.

Naar schatting wordt in vele tientallen universiteiten en laboratoria van ondernemingen aam meer dan vijftig mogelijke vaccins gewerkt, ook in Nederlandse instellingen.

