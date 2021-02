Lege schappen bij supermarkten in aanloop naar sneeuw

Met de verwachte sneeuwbuien dienen zich ook de eerste lege schappen in supermarkten aan.

Veel Nederlanders slaan extra veel in, vermoedelijk omdat ze bezorgd zijn dat ze door de winterse omstandigheden de komende dagen niet meer aan hun boodschappen kunnen komen.

"Groente wordt veel verkocht en het brood was vanmorgen al op, net zoals gisteren", bevestigt Hetty Buikema, manager van een Albert Heijn-filiaal in het Groningse Leek, na berichtgeving in Dagblad van het Noorden. "Je merkt echt dat mensen bang zijn omdat er sneeuw komt. We draaien bijna een kerstomzet. Ik vermoed dat het bij alle winkels zo is."

Op social media circuleren foto's van lege schappen van supermarkten elders in het land. De beelden gaan vaak gepaard met commentaar van ongeloof over het hamstergedrag wegens de sneeuw.



Drukker dan gebruikelijk

"Het is inderdaad drukker dan gebruikelijk op zaterdag en klanten doen alvast boodschappen voor meerdere dagen", laat een woordvoerster van Albert Heijn weten. De supermarktketen meldde net zoals Jumbo filialen extra te bevoorraden wegens het winterse weer.

Overigens betekent de extra drukte lang niet dat producten overal op zijn. Zo meldt een manager van een Coop-filiaal in Borculo dat het weliswaar bovengemiddeld druk is voor een zaterdag, maar er geen lege schappen te zien zijn. "Het is wel wat leger dan normaal, maar echte lege schappen zijn er niet."

