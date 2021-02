Netanyahu beschuldigt Internationaal Strafhof van 'zuiver antisemitisme'

De Israëlische jankerd Benjamin Netanyahu heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) zaterdag via Twitter beschuldigd van "zuiver antisemitisme".

Hij deed dat naar aanleiding van de uitspraak dat het ICC rechterlijke bevoegdheid heeft in de bezette Palestijnse gebieden Gaza en de Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem.

Hoofdaanklager Fatou Bensouda wil onderzoeken of daar mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Netanyanu vocht die jurisdictie vrijdagavond meteen aan en zei dat het besluit van het hof in Den Haag afbreuk doet aan de mogelijkheden van democratische landen om zich te verdedigen tegen terreur.

Een dag later sprak hij van een pure vorm van antisemitisme bij het ICC door onderzoek goed te keuren naar "volkomen uit de lucht gegrepen oorlogsmisdaden". Hij verweet het ICC bovendien niets te ondernemen tegen brute dictaturen zoals in Iran en Syrië, die elke dag wreedheden begaan.



Sancties Ook de Verenigde Staten (VS) heeft plannen om de sancties op te heffen die de voormalige regering van Donald Trump had opgelegd aan het ICC. Met de opheffing van de sancties zou Washington groen licht geven aan Bensouda om een volledig onderzoek in te stellen naar de Israëlische oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

Israël maakt zich zorgen omdat het onderzoek zou kunnen uitmonden in arrestatiebevelen voor prominente Israëlische militaire en diplomatieke functionarissen uit heden en verleden.



© ANP 2021