Nederland getroffen door eerste sneeuwstorm in ruim tien jaar

Op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, is zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval.

Daarmee is volgens Weer.nl officieel sprake van een sneeuwstorm in ons land. De laatste keer dat dat gebeurde was in januari 2010.

Voor een officiële sneeuwstorm moet op een KNMI-station een uurvak lang een gemiddelde wind van tenminste 8 beaufort staan. Deze stormachtige wind dient gepaard gaan met sneeuwval of driftsneeuw. Dat is nu dus het geval nabij het IJsselmeer.

Door de harde wind begint sneeuw in het hele land te verstuiven en de wind trekt in de nacht van zaterdag op zondag nog verder aan. In Nijmegen en Ottersum ligt volgens Weer.nl nu 9 centimeter sneeuw en in de Achterhoek ruim 5. Ook op andere plekken, waar geen 8 beaufort is gemeten, gaat het flink tekeer en is sprake van sneeuwjacht. Mogelijk komt het vannacht op meer plekken in het noordwestelijk kustgebied tot een sneeuwstorm.



Koudegolf

De sneeuwval begon zaterdagavond toen een neerslaggebied vanuit het zuidoosten het land binnentrok. Door de botsing van de zachte lucht uit het zuiden en de koude lucht in het noorden ontstond een actief neerslaggebied.

Ook zondag sneeuwt het de hele dag en blijft die sneeuwval gepaard gaan met veel wind. Zondagavond neemt de sneeuwval af. In de nacht naar maandag neemt ook de wind in kracht af en volgt een week met koud winterweer. Er is zelfs kans op een koudegolf.



De laatste hevige sneeuwstorm dateert van 1985 toen het op 8 en 9 januari sneeuwde bij een stormachtige wind. De zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm was die van 14 februari 1979. Toen duurde de sneeuwstorm 90 uur en ontstonden sneeuwduinen van 3 tot 6 meter hoogte. Deze eeuw was alleen op 9 januari 2010 sprake van een officiële sneeuwstorm in Hoek van Holland, Lauwersoog, Schiermonnikoog en boven het IJsselmeer.

Het is volgens Weer.nl geen toeval dat de laatste officiële sneeuwstorm alweer ruim 10 jaar geleden plaatsvond. Het klimaat warmt namelijk op en daarmee worden sneeuw en winterweer in het algemeen steeds zeldzamer. In de vorige eeuw kwam een sneeuwstorm gemiddeld eens in de 5 jaar voor, de huidige sneeuwstorm is pas de 2e van deze eeuw.

