Iran eist eerst intrekking Amerikaanse sancties

Iran zal geen eerder gemaakte afspraken over zijn nucleaire programma meer naleven, als de Amerikaanse regering niet eerst de sancties tegen het land intrekt.

Dit heeft de machtigste man in de Islamitische Republiek Iran beklemtoond, de ayatollah Ali Khamenei.

Grote mogendheden hebben in 2015 een akkoord met Iran gesloten waarbij Teheran beloofde zijn nucleaire programma te beperken in ruil voor intrekking van sancties die de economie verlammen. Maar toenmalig president Trump stapte in 2018 uit dat akkoord en verscherpte de sancties juist. De Iraanse economie en de gezondheidszorg lijden onder de vele sancties die ook het betalingsverkeer met Iran belemmeren.

Khamenei wees erop dat zijn land zich aanvankelijk wel aan de afspraken van 2015 heeft gehouden en dat het de VS en drie Europese landen zijn die dat niet hebben gedaan.

Iraanse leiders hebben recent veel opgeroepen de sancties af te schaffen en terug te keren naar het akkoord uit 2015. Ze hopen dat de nieuwe Amerikaanse president Biden meer begrip toont dan zijn voorganger.

© ANP 2021