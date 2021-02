Maaltijdbezorgers schrappen bezorgdiensten door winterweer

Maaltijdbezorgdiensten Thuisbezorgd. nl, Deliveroo en Uber Eats schrappen zondag de meeste bezorgdiensten vanwege het winterweer. Thuisbezorgd.

nl zegt de middagdiensten te schrappen, Deliveroo zet nagenoeg alle bezorging stop en Uber Eats doet dat helemaal.

Thuisbezorgd.nl schrapt alle middagbezorgdiensten in de grote steden door het winterweer. Tot in ieder geval 17.00 uur rijden de koeriers van de eigen bezorgdienst niet, laat een woordvoerder weten.

"Het is een lastige afweging want restaurants hebben bezorging nodig om aan omzet te komen, maar veiligheid staat voorop", zegt de woordvoerder. Het stilleggen van de eigen bezorgdienst kan tot een beperkter aanbod in de app of op de site leiden in bepaalde steden.



Thuisbezorgd.nl bekijkt rond 17.00 uur opnieuw de situatie. "We kijken dan of het er voor vanavond beter uitziet of dat we ook maatregelen moeten nemen voor de avond." De ongeveer 1500 koeriers die niet bezorgen zijn in loondienst en worden wel doorbetaald.



'Veiligheid voorop'

Maaltijdbezorger Deliveroo laat desgevraagd weten bezorging de rest van de dag nagenoeg stop te zetten, maar nog niet overal. Volgens een woordvoerster wordt er op sommige plekken nog wel bezorgd, soms zelfs lopend. De maaltijdbezorger bekijkt plek en per keer wat de situatie is en houdt deze in de gaten.

Bezorgdienst Uber Eats zegt het bezorgen door middel van koeriers die de Uber Eats app gebruiken voor de rest van de dag stop te zetten. "Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en wij willen de verkeersveiligheid van koeriers, ook bij deze sneeuwval, voorop stellen", aldus een woordvoerder.

Wanneer het veilig genoeg is om te bezorgen, zal Uber Eats de bezorging weer opstarten. Restaurants die via Uber Eats de mogelijkheid tot afhaal hebben of eigen koeriers gebruiken, blijven wel open.

