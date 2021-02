VS waarschuwt met negatief reisadvies voor Algerije: kans op terreur en ontvoering

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Algerije verhoogd naar niveau vier; het grootste risico voor Amerikaanse reizigers.

Het nieuwe dreigingsniveau, van kracht sinds 1 februari, noemt terrorisme en ontvoering als de belangrijkste bedreigingen voor Amerikaanse burgers in Algerije.

Het Amerikaanse ministerie beveelt Amerikaanse burgers aan om gebieden nabij de oostelijke en zuidelijke grens van Algerije te vermijden, evenals gebieden in de Sahara.

"Vermijd reizen naar landelijke gebieden binnen 50 km van de grens met Tunesië en binnen 250 km van de grens met Libië, Niger, Mali en Mauritanië vanwege terroristische en criminele activiteiten, waaronder ontvoering." reisadvies zei.



"Reis niet over land in de Sahara vanwege terroristische en criminele activiteiten, inclusief ontvoering".

Algerije behoorde tot de vijf landen waar het die dreigingsniveau begin februari is gestegen van drie naar vier. De andere staten waren de Turks- en Caicoseilanden, Namibië, Botswana en Bolivia.



De update kwam slechts een paar weken nadat drie Algerijnse soldaten en zes terroristen waren omgekomen tijdens een uitgebreid vuurgevecht in de regio Tipaza, op slechts een uur rijden van hoofdstad Algiers.

In 2020 vonden verschillende vuurgevechten plaats tussen het Algerijnse leger en terroristische groeperingen in verschillende regio's van het land, met name nabij de oostgrens met Tunesië en Libië, en nabij de zuidelijke grens met Niger en Mali.

