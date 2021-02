Basisschoolleraar opgepakt na vermeende aanranding van 8 meisjes

De Marokkaanse politie heeft een 44-jarige basisschoolleraar gearresteerd wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de aanranding van acht meisjes

De politie in El Kelaa des Sraghna opende woensdagavond een gerechtelijk onderzoek naar de zaak, aldus een verklaring van de nationale veiligheidsdienst DGSN.

De politie ontving klachten van de ouders van acht meisjes die de onderwijzer beschuldigden van seksuele intimidatie en aanranding, aldus de verklaring.

De verdachte is in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van verder onderzoek naar de zaak. De meisjes worden medisch onderzocht.



De zaak komt op het moment dat de regering belooft haar wetten tegen kindermishandeling aan te scherpen. Het tegengaan van kindermisbruik staat sinds lange tijd weer op de politieke agenda. De campagne komt te midden van een opmerkelijke toename van gemelde gevallen van pedofilie en andere misdaden tegen kinderen in Marokko.

Na de verkrachting en moord van Adnane Bouchouf (11) werd in Marokko massaal opgeroepen de doodstraf uit te voeren als straf voor misdaden tegen minderjarigen.



De politieke Partij van Vooruitgang en Socialisme (PPS) diende in oktober vorig jaar een wetsvoorstel in om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Volgens de parlementariërs moet er een zerotolerance beleid komen tegen kinderverkrachter en riepen op tot een fundamentele verandering van de strafmaat voor dit soort misdrijven. Het wetsvoorstel omvat straffen variërend van 10 tot 30 jaar en geldboetes variërend van 500.000 tot een miljoen DH.

Ook de Marokkaanse Minister van Mensenrechten Mustapha Ramid heeft plannen aangekondigd om de toename van misdaden tegen kinderen in Marokko te bespreken. De toezegging van de minister kwam na het overlijden van Naima, een 5-jarig meisje dat dood werd aangetroffen in haar woonplaats Zagora, in het zuidoosten van Marokko.

