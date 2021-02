Marokko verhoogt investeringen in infrastructuur, te midden van kritiek

Marokko zegt meer geld toe voor de ontwikkeling en het onderhoud van wegen in het hele land, in een poging om de afbrokkelend infrastructuursysteem te versterken.

Marokko heeft de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan de aanleg en modernisering van de infrastructuur. Het jaarlijkse budget voor investeringen in wegen, bruggen en autowegen is sinds 2016 met 27% gestegen, aldus Minister Abdelkader Aamara (Uitrusting, Transport, Logistiek en Water) na vragen in het Marokkaanse Hogerhuis.

De aankondiging komt te midden van brede kritiek en de oproep tot meer transparantie nadat een bijzonder zwaar regenseizoen aanzienlijke schade heeft aangericht aan de infrastructuur in Casablanca.

Volgens de cijfers van Aamara bedroeg het budget voor wegengerelateerde kosten tussen 2017 en 2021 in totaal 42 miljard DH (€ 3,9 miljard), tegenover 33 miljard DH (€ 3 miljard) tussen 2012 en 2016.

Het ministerie besteedde het grootste deel van de toegewezen middelen (46%) aan het onderhoud van reeds bestaande wegen, terwijl andere prioriteiten de aanleg van nieuwe snelwegen en bruggen omvatten.



De focus werd met name gelegd op de ontwikkeling van nieuwe wegen in landelijke gebieden om de economische ongelijkheden in het land verder te verkleinen. Via het nationale wegenprogramma op het platteland heeft Marokko 4 miljard DH (€ 370 miljoen) geïnvesteerd in de aanleg van ruim 15.000 kilometer nieuwe wegen.

De recente regenbuien hebben de zwakke infrastructuur in het land blootgelegd. Beelden van overstroomde straten, ingestorte gebouwen, ondergelopen woningen en blank staande begraafplaatsen domineerden begin januari het nieuws. Het extreme weer resulteerde in verkeeropstoppingen, het uitvallen van het openbaar vervoer en enorme schade aan de infrastructuur.



Het wegvallen van de infrastructuur heeft bijzonder hoge economische gevolgen in de economische hoofdstad waar meer dan 3 miljoen mensen woont.

De Internationale Arbeidsorganisatie benadrukt dat een consequent effectieve infrastructuur essentieel is voor economische ontwikkeling en armoedebestrijding en dat het falen van infrastructuur leidt tot hogere toeleveringskosten, transportvertragingen en een afname van de arbeidsmobiliteit en productiviteit.

