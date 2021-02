RIVM meldt 3963 coronabesmettingen, rond het weekgemiddelde

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 3963 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat aantal ligt heel dichtbij het gemiddelde van afgelopen week.

In de afgelopen zeven dagen zijn opgeteld 27.500 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 3929 gevallen per dag. Zaterdag lag het aantal meldingen daar iets boven. Volgens gecorrigeerde cijfers waren het er toen 4116.

Het aantal besmettingen zou in de komende weken wel weer kunnen gaan toenemen doordat de Britse variant zich verder verspreidt, vreest het RIVM.

Sterfgevallen

Vanuit Amsterdam zijn zondag 158 positieve testresultaten doorgegeven. In Rotterdam testten 115 mensen positief, in Den Haag 98, in Utrecht 59 en in Tilburg 57.



Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, is het virus vastgesteld bij 1.005.804 Nederlanders. De grens van een miljoen werd zaterdag overschreden.

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 48 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Dat waren er zaterdag 61. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje verwerkt in de administratie van het RIVM.

