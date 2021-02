Werkloosheidspercentage in Marokko in 2020 opgelopen naar 11,9%

marokko 7 feb 15:51

De werkloosheid in Marokko is gestegen van 9,2% in 2019 naar 11,9% in 2020, zo blijkt uit een nieuwe studie van het nationale bureau voor planning en statistiek (HCP).

Een stijging van 2,7%. Het HCP schat het aantal werklozen op ongeveer 1,3 miljoen, een stijging van 29% (332.000 mensen) in tegenstelling tot 2019. De toegenomen werkloosheid werd waargenomen onder alle lagen van de bevolking. De werkloosheid steeg met 15,8% (224.000) in stedelijke gebieden, op het platteland nam deze toe met 5,9% (98.000). Het werkloosheidspercentage onder mannen steeg met 2,9 punten tot 10,7% en 2,7 punten tot 16,2% onder vrouwen. De situatie op de arbeidsmarkt in Marokko is verslechterd, gekenmerkt door de afname van het aantal werkplekken en een daling van het aantal werkuren. Het HCP schreef de verslechterende arbeidsmarkt onder meer toe aan de coronacrisis.

Een eerder onderzoek van HCP toonde aan dat de coronapandemie resulteerde in de sluiting van veel bedrijven in Marokko. Meer dan 16% van de Marokkaanse ondernemingen werden tegen het eind van 2020 tijdelijk of permanent gesloten zijn. In 2020 verloor de economie van Marokko 432.000 werkplekken. Een jaar eerder werden juist 165.000 nieuwe banen gecreëerd.

De sector landbouw, bosbouw en visserij verloor 107.000 banen, de industriële sector zag 273.000 banen in rook opgaan, de ambachtelijke industrie verloor 37.000 banen en de bouwsector verloor 9.000 banen. Het aantal arbeidsuren per week daalde met 20% van 494 miljoen uur naar 394 miljoen uur. Het gemiddeld aantal arbeidsuren per week is gedaald van 45,2 naar 37,5 uur. Volgens de HCP is de arbeidsparticipatie op landelijk niveau gedaald van 41,6% naar 39,4% (-2,2 punten). © MAROKKO.NL 2021