Spaanse buitenlandminister ontkent betrokkenheid Spanje in Sahara-kwestie

Spanje speelt geen enkele rol in de kwestie rondom de Marokkaanse Sahara, noch heeft het West-Europese land de autoriteit om in te grijpen

Dat heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya gezegd na aantijgingen van pro-Polisario en enkele Spaanse politieke partijen waarin wordt beweerd dat Spanje de autoriteit zou hebben om invloed uit te oefenen op Marokko.

In een schriftelijke parlementaire verklaring waarin getracht werd het standpunt van Spanje over het Sahara-conflict te verduidelijken, bevestigde Gonzalez Laya dat haar land sinds 26 februari 1976 "losgekoppeld is van enige internationale verantwoordelijkheid" met betrekking tot het bestuur van de Sahara.

Met de verklaring reageerde Laya op vragen van Spaanse politici Ines Sabanes Nadal en Inigo Errejon Galvan. "De Spaanse regering heeft haar aanwezigheid op het grondgebied van de Sahara definitief beëindigd", zei ze, erop wijzend dat Spanje niets te zeggen heeft over de kwestie.



Laya benadrukte dat noch de secretaris-generaal van de VN, noch de VN-Veiligheidsraad Spanje noemen in hun rapporten en resoluties over de Sahara. Daarmee is het bewijs geleverd dat Spanje geen banden heeft met de kwestie, noch de autoriteit heeft om in te grijpen, voert de buitenlandminster aan.

De Spaanse topdiplomate herhaalde ook het officiële standpunt van haar land over de Sahara-kwestie: "Spanje erkent de Sahrawi Arabische Democratische Republiek niet."



Laya's reactie kwam na een reeks beweringen van overwegend rechtse politici waarbij die de regering werd aangespoord in te grijpen in het Sahara-geschil en de zelfverklaarde Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) van het separatistische Polisario Front erkennen.

Verschillende Spaanse politieke partijen, zoals Vox en Podemos, staan ​​bekend om hun anti-Marokko retoriek. De Spaanse regering is zich echter terdege bewust van het belang van Marokko als strategische partner.



In de afgelopen weken hebben premier Pedro Sanchez, binnenlandminister Fernando Grande-Marlaska en buitenminister Gonzalez Laya met lovende woorden gesproken over de betrekkingen met het Noord-Afrikaanse land.

Spaanse topfunctionarissen uiten ook regelmatig hun frustratie over politici die proberen de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen te ondermijnen.

