Saoedi-Arabië belooft militaire steun aan Jemen voort te zetten

Riyadh gaat de politieke en militaire steun aan de Jemenitische regering voortzetten

Dat zei de vice-minister van Defensie van Saoedi-Arabië, Prins Khalid bin Salman, over de voortdurende strijd tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De verklaring komt nadat de Verenigde Staten hebben besloten om de operaties in Jemen stop te zetten.

Donderdag nam de Amerikaanse president Joe Biden het besluit om de Amerikaanse steun voor de militaire campagne van Saoedi-Arabië in Jemen te beëindigen.

Bin Salman reageerde vrijwel direct met de verklaring "er naar uit te kijken" om met Amerikaanse partners te blijven samenwerken om de "humanitaire situatie te verlichten en een oplossing te vinden voor de crisis in Jemen.".



De prins bevestigde ook de toezegging van het Koninkrijk om de diplomatieke inspanningen te steunen om een ​​alomvattende regeling in Jemen te bereiken op basis van het Golfinitiatief.

Donderdag zei Biden in zijn eerste toespraak over het buitenlands beleid dat de gewapende strijd moet eindigen. Om de toewijding te onderstrepen beëindigde de kersversie president alle Amerikaanse steun voor offensieve operaties in Jemen, inclusief wapenverkopen.



Ondertussen benoemde Biden ook de veteraan-diplomaat Timothy Lenderking als de eerste gezant van de VS naar Jemen. Sinds de vorming van de door Saoedi-Arabië geleide Arabische coalitie in Jemen in 2015, hebben de VS de coalitie ondersteund door militaire, inlichtingen- en logistieke steun te verlenen.

Volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken heeft het conflict in Jemen tot dusver 233.000 mensen het leven gekost.

