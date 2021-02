Biden heft sancties niet op om Iran aan tafel te krijgen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat de VS niet van plan zijn de sancties tegen Iran op te heffen om de machthebbers in Teheran aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Iran moet wat hem betreft eerst ophouden met de verrijking van uranium en zich houden aan de afspraken van het nucleair akkoord uit 2015. Biden stelde die eis in een interview met CBS News.

Oud-president Donald Trump zegde de deal over het kernprogramma van Iran in 2018 eenzijdig op en nam opnieuw economische maatregelen tegen de Islamitische Republiek.

Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider in het land, wil terug naar de situatie van 2015 toen een overeenkomst werd bereikt met de belangrijkste grootmachten in de wereld, maar verwacht eigenlijk dat Washington de eerste stap zet en de sancties intrekt.



Over de relatie met Peking klonk de Democratische opvolger van Donald Trump voorzichtig optimistisch. Hij zei een "extreme competitie" te voorzien met China maar geen "conflict". Bidens oordeel over de Chinese leider Xi Jinping was duidelijk. "Hij is hard. Hij heeft - en dat bedoel ik niet als kritiek maar als de realiteit - geen democratisch, met een kleine d, bot in zijn lijf".

De twee hebben elkaar nog niet gesproken, sinds de entree van Biden in het Witte Huis. Vooruitlopend op hun eerste contact deed Biden alvast een belofte. "Ik ga het niet op de manier van Trump doen. We zullen ons concentreren op de internationale verkeersregels".



Trump koos voor onverholen confrontatie en verbale aanvallen, zonder echt concreet resultaat voor het enorme Amerikaanse handelstekort met China.

Biden heeft al tal van controversiële maatregelen van zijn voorganger teruggedraaid, maar zich tegelijkertijd ook laten ontvallen dat de VS heel goed gaan letten op de eigen belangen.

