Amnesty kritisch over arrestaties tijdens protesten in Parijs

Veel aanhoudingen die op 12 december vorig jaar tijdens demonstraties in Parijs plaatsvonden, waren volgens de Franse tak van Amnesty International "willekeurig".

Op die dag demonstreerden tienduizenden mensen tegen aanscherping van de controversiële veiligheidswet. Van de 142 mensen die werden gearresteerd "werd bijna 80 procent niet aangeklaagd", concludeert Amnesty.

Volgens de Parijse aanklager Remy Heitz werd een vergelijkbaar percentage behaald tijdens protesten van de gele hesjesbeweging, die eind 2018 en begin 2019 zijn hoogtepunt kende.

De mensenrechtenorganisatie, die zich eerder aansloot bij groepen die zich tegen de veiligheidswet keerden, zegt dat het "legitieme bezorgdheid had over de mogelijkheid van willekeurige arrestaties en andere schendingen van de mensenrechten". Anne-Sophie Simpere, de auteur van het rapport, vertelde dat de protestmars van 12 december geen "opmerkelijk geweld" kende. "Niets lijkt te rechtvaardigen wat er is gebeurd in termen van arrestaties of aanklachten."



Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van politieverhoren, medische verklaringen en gerechtelijke documenten over 35 mensen die werden aangehouden maar niet aangeklaagd. Twee van hen zaten bijna vijf uur vast, terwijl de andere 33 pas de volgende morgen vrijkwamen.

Het aanpassen van de veiligheidswet moest volgens de regering-Macron leiden tot een betere bescherming van de politie. Na protesten door duizenden Fransen in januari besloot de regering al om af te zien van het onderdeel dat politieagenten in veel gevallen niet meer gefilmd mochten worden.

