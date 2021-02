Kabinet praat alsnog over avondklok na afgelast Catshuisoverleg

Het kabinet praat maandag alsnog over de avondklok en andere coronamaatregelen, nadat het Catshuisoverleg van zondag werd afgelast vanwege het barre weer.

Een groot deel van het kabinet overlegt in de ochtend op premier Mark Ruttes ministerie van Algemene Zaken met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Later op de middag komt het kabinet weer bij elkaar. Dan worden ook besluiten genomen. Het overleg in de ochtend is informeel en zonder besluitvorming, net zoals het Catshuisoverleg altijd is.

Vooralsnog loopt de avondklok af op woensdagochtend om 04.30. Als de maatregel wordt verlengd, dan is het niet zeker dat er eerst een Kamerdebat over komt, zeggen ingewijden. Als er wel over wordt gedebatteerd, dan gebeurt dat waarschijnlijk dinsdag. Er lijkt al wel een meerderheid voor een verlenging.



Het kabinet maakt zich grote zorgen over de verspreiding van de zogeheten Britse variant van het coronavirus, die besmettelijker is dan andere coronavarianten. Maandag openen de basisscholen en kinderopvangcentra weer.

Van Dissel waarschuwde donderdag tijdens een bijpraatsessie in de Kamer dat verdere versoepelingen waarschijnlijk leiden tot "een belangrijke toename" van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Hij wilde toen niet vooruitlopen op de avondklok.

© ANP 2021