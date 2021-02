Zuid-Afrika schort gebruik AstraZeneca-vaccin op

Zuid-Afrika schort het begin op van de vaccinatiecampagne met het coronavaccin van AstraZeneca.

De autoriteiten vrezen dat het middel minder effectief is tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Het besluit volgde op de resultaten van een nieuwe studie. Daaruit komt naar voren dat het middel slechts "minimale" bescherming zou bieden tegen lichte of middelzware ziekteverschijnselen.

Minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize zei dat zijn regering wacht op het advies van wetenschappers. "We denken dat ons vaccin nog steeds beschermt tegen ernstige klachten", liet vaccinmaker AstraZeneca weten.

Zuid-Afrika had al een miljoen doses van het coronavaccin ingevoerd, maar moest nog beginnen met vaccineren. Het relatief goedkope middel is ook al goedgekeurd in de EU, maar daar besloten meerdere landen om er voorlopig geen 65-plussers mee in te enten. Het zou onduidelijk zijn of het middel voldoende aanslaat bij die groep.



Het Zuid-Afrikaanse besluit om voorlopig niet te gaan vaccineren, bleef ook elders in de wereld niet onopgemerkt. De regering van Australië haastte zich maandag om burgers gerust te stellen.

"Er is momenteel geen bewijs dat dat de vaccins van AstraZeneca en Pfizer minder effectief zijn geworden bij het voorkomen van een ernstig ziekteverloop of sterfgevallen", benadrukte minister van Volksgezondheid Greg Hunt.



Ook in Marokko wordt het middel van AstraZeneca toegediend tijdens de landelijke vaccinatiecampagne die eind december van start gang. Het Noord-Afrikaanse land heeft 2 miljoen doses van het vaccin ontvangen en ontvangt binnenkort nog eens 1,8 miljoen doses van het middel via het COVAX-programma van de Verenigde Naties (VN).

Tot dusver is de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus nog niet geregistreerd in het land.

© ANP/Marokko.nl 2021