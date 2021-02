Trump wacht mogelijk kortste afzettingsproces in geschiedenis

De Amerikaanse oud-president Donald Trump hoort mogelijk deze week of hij schuldig is aan het aanzetten tot een opstand.

Het proces dat dinsdag begint in de Senaat wordt mogelijk al binnen enkele dagen afgerond. Senatoren spreken Trump dan naar verwachting voor de tweede keer vrij.

Het proces tegen Trump volgt op de bestorming van het Capitool in januari. Een boze menigte trok na een speech van de toenmalige president naar dat parlementsgebouw in Washington, waar politici bezig waren de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden goed te keuren. Aanhangers van Trump liepen de politie onder de voet en drongen het gebouw binnen. Er vielen vijf doden.

Dat Trump wordt vervolgd na de dodelijke rellen, kan om meerdere redenen historisch worden genoemd. Trump kreeg als enige president twee keer te maken met een afzettingsprocedure. Ook gaat hij de geschiedenis in als de eerste oud-president die wordt vervolgd door het Congres.



Plaats delict

Het proces begint dinsdag en wordt gehouden op de plaats delict: in het Capitool. Senatoren maakten de bestorming ook zelf mee. Toch keren Republikeinse politici zich waarschijnlijk niet massaal tegen hun partijgenoot Trump. Er bestaat binnen de partij veel steun voor het standpunt dat een oud-president niet op deze wijze vervolgd kan worden door de Senaat.

Hoe groot die steun is, bleek vorige maand. Toen stemden 45 van de 50 Republikeinen in de Senaat voor een motie om het proces als ongrondwettig te laten bestempelen. Dat betekent dat de aanklagers een flinke uitdaging te wachten staat, want voor een veroordeling is de steun nodig van twee derde van de aanwezige senatoren. Dat betekent dat zeker zeventien Republikeinen moeten meestemmen met de Democraten.



Videobeelden

De aanklagers, politici uit het Huis van Afgevaardigden die impeachmentmanagers worden genoemd, gaan naar verwachting veel videobeelden inzetten als bewijs. Het gaat waarschijnlijk onder meer om de beelden van de toespraak die Trump hield in de aanloop naar de bestorming. Hij riep toen niet expliciet op tot geweld, maar herhaalde wel dat de verkiezingen van hem zijn 'gestolen' en moedigde zijn aanhangers aan naar het Capitool te trekken.

De aanklagers willen zo aantonen dat Trump zijn aanhangers heeft opgehitst door vol te houden dat hij de verkiezingen door fraude heeft verloren. De advocaten van Trump werpen naar verwachting tegen dat hun cliënt gebruik maakte van zijn recht op de vrijheid van meningsuiting, dat is vastgelegd in de grondwet. Zij laten mogelijk ook videobeelden zien van Democratische politici die "ophitsende retoriek" gebruiken.



Twaalf uur

Zowel de aanklagers als het juridische team van Trump krijgen volgens Amerikaanse media naar verwachting ongeveer twaalf uur om hun zaak te bepleiten. Omdat Trump het Witte Huis al heeft verlaten, zou een veroordeling op de korte termijn weinig consequenties hebben. Wel kan de Senaat in een tweede stemming besluiten dat hij in de toekomst geen president meer kan worden.

De precieze duur van het proces staat nog niet vast, maar er wordt rekening gehouden met de kortste presidentiële impeachmentzaak in de Amerikaanse geschiedenis. Het eerste proces tegen Trump duurde 21 dagen, de zaak tegen Bill Clinton nam 37 dagen in beslag en de vervolging van president Andrew Johnson in 1868 duurde volgens politieke nieuwssite The Hill 83 dagen.

