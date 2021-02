'Bevoorrading supermarkten uitdaging in sommige delen van land'

Supermarktconcerns doen hun uiterste best om hun winkels zo goed mogelijk te bevoorraden.

Maar in sommige delen van het land is dat een uitdaging door de lastig begaanbare wegen, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

"De thuisbezorging wordt ook weer gedaan, maar waarschijnlijk met de nodige vertragingen", aldus de woordvoerster van CBL. Het bevoorraden van de supermarkten is zowel bij Albert Heijn als Jumbo weer opgestart. Bij Jumbo "kan er wat vertraging in de levering zitten", vertelt de woordvoerder. Albert Heijn laat weten dat het per supermarkt verschilt.

"Er zijn veel winkels die goed gevulde schappen hebben, maar er zijn ook winkels waar een levering te laat komt of helemaal niet." In de supermarkten is het over het algemeen "iets rustiger met klanten", meldt de zegsvrouw van Albert Heijn.



Daarnaast is Albert Heijn maandagmorgen weer begonnen met het thuisbezorgen van boodschappen. Maar het verschilt sterk per regio hoe dat gaat. "In sommige regio’s kunnen we volgens planning bezorgen, in andere lopen we vertraging op", aldus de woordvoerster. Klanten worden hierover persoonlijk geïnformeerd door Albert Heijn.

In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied geldt tot 18.00 uur code oranje vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. Dat meldt het KNMI. In de rest van het land geldt vanaf 12.00 uur code geel voor gladheid door sneeuwresten.

© ANP 2021