Tanger: 24 doden bij overstroming in illegale ondergrondse textielfabriek (video)

Minstens 24 mensen zijn maandagochtend overleden nadat de ondergrondse fabriek waarin zijn werkten onder water kwam te staan.

Het incident vond plaats nadat zware regenval de werkplaats overstroomde. Het is nog niet zeker hoe de slachtoffers stierven maar onbevestigde rapporten suggereren dat de overstroming een kortsluiting veroorzaakte, waardoor de arbeiders stierven door een elektrische schok.

De illegale fabriek was gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla, in het westen van Tanger.

Tot dusver hebben hulpdiensten de dood van 24 mensen bevestigd. Nog eens tien andere zijn gered en voor medisch onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn zoekacties gaande om andere slachtoffers te redden die vastzitten in de ondergelopen ondergrondse garage.

Lokale autoriteiten waren niet op de hoogte van het bestaan ​​van de fabriek onder de woning in de villawijk. De autoriteiten zijn een gerechtelijk onderzoek gestart om de oorzaken van het incident vast te stellen.

Tanger is momenteel getuige was van hevige regenval. Veel straten staan blank, woningen zijn overstroomd, voertuigen staan onder water en in sommige stadsdelen staat het verkeer nagenoeg stil.

