VS treden opnieuw toe tot VN-Mensenrechtenraad

De Verenigde Staten zullen na ruim twee jaar afwezigheid als waarnemer toetreden tot de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

De Amerikaanse diplomaat Mark Cassayre heeft dat maandag gezegd in Genève, waar het orgaan met 47 lidstaten vergadert.

Voormalig president Donald Trump kondigde in juni 2018 de terugtrekking van de VS aan uit de organisatie vanwege veronderstelde vooringenomenheid tegen Israël en gebrek aan hervormingen.

Cassayre wees op de gebreken van de raad, maar zei dat "we weten dat dit orgaan het potentieel heeft om een belangrijk forum te zijn voor degenen die overal ter wereld strijden tegen tirannie en onrecht".



Trump heeft er met zijn 'America First'-agenda voor gezorgd dat de VS zich uit meerdere internationale organisaties terugtrokken. Zijn opvolger Joe Biden heeft al een aantal van die stappen ongedaan gemaakt. Hij gelooft wel in internationale samenwerking.

Democratie, mensenrechten en gelijkheid

"De regering-Biden heeft de Verenigde Staten opnieuw gecommitteerd aan een buitenlands beleid dat is gericht op democratie, mensenrechten en gelijkheid. Effectief gebruik van multilaterale instrumenten is een belangrijk onderdeel van die visie, en in dat opzicht heeft de president het ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen om onmiddellijk en robuust samen te werken met de VN-Mensenrechtenraad", zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een verklaring.



Ook hij wijst op de gebreken, en de noodzaak de agenda en het lidmaatschap te hervormen. Door de terugtrekking van de VS is volgens hem een "vacuüm van Amerikaans leiderschap" ontstaan dat "landen met autoritaire agenda's in hun voordeel hebben gebruikt".

Leden van de Mensenrechtenraad worden gekozen voor drie jaar en kunnen niet meer dan twee opeenvolgende termijnen vervullen. Kandidaten worden bij geheime stemming in geografische groepen gekozen om een ​​gelijkmatige vertegenwoordiging te garanderen.

China, Rusland en Cuba nemen de komende drie jaar weer zitting in de Mensenrechtenraad, bleek in oktober, maar Saudi-Arabië wist geen tijdelijke zetel te bemachtigen. Nederland zit al in de raad en is lid tot 2022. De volgende zitting begint later deze maand.



