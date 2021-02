COVAX: 1,8 miljoen doses AstraZeneca-vaccin voor Marokko

Als onderdeel van het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal Marokko meer dan 1,8 miljoen doses van het coronavaccin ontvangen

Met het Covax-programma (Covid-19 Vaccine Global Access) wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn voor armere landen. Het initiatief is een reactie op de scherpe kritiek van de organisatie op het 'vaccinatie-nationalisme' van rijkere landen.

De WHO had in augustus haar lidstaten uitgenodigd om in te stappen in het COVAX-programma. Enkele tientallen landen hadden daarop belangstelling getoond voor het programma.

In een 11 pagina's tellend document dat deze week werd gepubliceerd door de Global Alliance for Vaccines (GAVI), de instantie die het COVAX-initiatief van de WHO beheert, werden details over de distributie van de vaccins bekend gemaakt.



Meer dan 337 miljoen doses van de vaccins die zijn ontwikkeld door AstraZeneca (Oxford) en Pfizer-BioNTech zullen in eerste instantie worden gedistribueerd naar 145 landen die samen 3,3 % van de wereldbevolking beslaan.

Volgens GAVI zal zo'n 15 % van de toegezegde doses eind maart worden geleverd, eind juni volgt nog eens 56 %. De resterende doses zullen naar verwachting in de tweede helft van het jaar worden geleverd. Marokko, een actieve COVAX-deelnemer en supporter, zal naar verwachting eind juni de 1.881.600 doses van het Oxford-vaccin ontvangen.



De hoeveelheid vaccins dat GAVI zal sturen hang af van de bevolkingsomvang. Zo ontvangt India 97,2 miljoen doses, Pakistan (17,2 miljoen), Nigeria (16 miljoen), Indonesië (13,7 miljoen), Bangladesh (12,8 miljoen) en Brazilië (10,7 miljoen).

Naast het inwonerstal hangt de hoeveelheid vaccins ook af van andere factoren, zoals de staat van paraatheid van de betrokken landen. "Er worden geen doses toegewezen als een deelnemend land niet klaar is voor de vaccinatiecampagne".



Marokko

Voor Marokko zullen de door de WHO toegezegde vaccins een welkome aanvulling zijn op de doses die de Marokkaanse regering heeft besteld. Het Noord-Afrikaanse land lanceerde haar vaccinatiecampagne op 28 januari, nadat het zijn eerste zendingen had ontvangen die rechtstreeks waren besteld bij de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm en de Indiase fabriek van AstraZeneca (ISI).

Tot nu toe heeft Marokko meer dan 463.000 mensen gevaccineerd. Met een beperkte hoeveelheid doses is de eerste fase van de vaccinatiecampagne gericht op eerstelijnswerkers (onder meer leraren, gezondheidswerkers en veiligheidsdiensten) van 40 jaar en ouder.

De regering zal de vaccinatiecampagne aanpassen naarmate er meer doses beschikbaar komen. Het doel van de campagne is om 80% van de Marokkaanse bevolking te inoculeren om groepsimmuniteit te bereiken, dat komt neer op zo'n 25 miljoen mensen in vier maanden tijd.

