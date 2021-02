'Emiraten huurden hackers in om Qatar te bespioneren'

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een spionagenetwerk opgezet bestaande uit voormalige leden van de Amerikaanse inlichtingendienst National Security Agency (NSA)

Het spionagenetwerk was bedoeld om Qatar te bespioneren, meldt The New York Times. Volgens de Amerikaanse krant probeerde de VAE te bewijzen dat Qatar terroristen heeft gefinancierd.

Naar verluidt bood de regering van Abu Dhabi hoge salarissen aan leden van het spionagenetwerk om de financiering van Qatar aan de Moslimbroederschap te bewijzen.

"We werden misleid door financiële aanbiedingen onder de dekmantel van werken voor een geallieerde regering van Washington", vertelde een voormalig lid van het netwerk aan The New York Times. De VAE heeft nog geen commentaar gegeven op het rapport.



Op 5 januari ondertekenden Saoedi-Arabië, de VAE, Bahrein en Egypte een verzoeningsovereenkomst met Qatar om het langlopende conflict in de Gold te beëindigen.

Gedurende de zogenaamde Golfcrisis verbraken de vier landen halverwege 2017 de politieke en economische banden met Qatar vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran.

