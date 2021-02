UNICEF veroordeelt Spaans politiegeweld tegen Marokkaanse kindmigranten

UNICEF heeft gereageerd op de beelden van de minderjarige Marokkaanse migranten die op de Canarische Eilanden het slachtoffer werden van politiegeweld

De VN-organisatie die gespecialiseerd is in kinderbescherming riep de Spaanse autoriteiten vrijdag op om de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat te intensiveren in het licht van het "verontrustende stigma" onder niet-begeleide minderjarige migranten op de Spaanse eilandengroep, meldt persbureau EFE.

UNICEF ​​heeft Spanje voorgesteld "effectieve noodplannen" te lanceren om snel en efficiënt te reageren op de behoeften van kindmigranten bij aankomst in Spanje. Het is volgens UNICEF noodzakelijk om een ​​nationaal actieplan op te stellen om de opvang van de kinderen en adolescenten te coördineren.

De politie en de kinderbescherming op de Canarische Eilanden hebben een onderzoek geopend naar het buitensporige gedrag van politieambtenaren in een opvangcentrum voor migranten. Op videobeelden was te zien dat agenten van de Spaanse Guardia Civil een groepje Marokkaanse kinderen in een asielzoekerscentrum mishandelt en intimideert.



Marokko besloot daarop de Spaanse ambassadeur in Rabat op het matje te roepen en heeft de Spaanse autoriteiten dringend verzocht maatregelen te nemen om de Marokkaanse minderjarigen te beschermen. Ook eiste Rabat dat de politieambtenaren in kwestie worden bestraft.

Het is niet de eerste keer dat Marokkaanse migranten het slachtoffer zijn van politiegeweld. Eind november heeft het asielzoekerscentrum melding gedaan bij de onderzoeksrechter in Madrid nadat een drietal migranten het slachtoffer werden van mishandelingen door politieambtenaren.

