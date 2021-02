Casablanca gaat door instortingsgevaar 500 gezinnen herhuisvesten

De autoriteiten in Casablanca willen 500 gezinnen van een nieuw onderkomen voorzien.

Het gaat om gezinnen die momenteel wonen in huizen die op instorten staan.

Een aantal stadsdelen in Casablanca was begin januari getuige van overstromingen als gevolg van zware regenval. De regen belemmerde het verkeer onder meer in de wijken Al-Salama, Moulay Rachid Sidi Othman en aangrenzende buurten. De riolering kon de hoeveelheid regenwater niet aan.

In veel wijken stonden straten blank en raakten woningen overstroomd. De materiële schade is groot. In andere delen van de stad zijn woningen ingestort, minstens drie mensen kwamen daarbij om het leven.



Het gemeentebestuur van de economische hoofdstad maakt zich zorgen over de ontwikkeling en hoopt snel te kunnen starten met de bouw van zo'n 500 sociale huurwoningen. De gemeente gaar daarvoor samenwerken met bouwbedrijf Casablanca Iskane et Équipements, meldt nieuwsdienst Aujourdhui Le Maroc.

De nieuwe woningen moeten voldoen aan de richtlijnen die zijn bepaald door Rabat; de woningen zijn minimaal 55 vierkante meter en hebben twee of drie slaapkamers.



De woningen zullen naar verwachting worden gebouwd in de wijken Hay Mohammadi, Ain Chock, Sidi Bernoussi, Moulay Rachid, Ben Msik, Hay Hassani, Fida-Mers Sultan, Casablanca-Anfa en in het nabijgelegen Nouaceur en Mohammedia.

Het prijskaartje van woningen noteert 240.000 DH (€ 22.000). Gegadigden zullen een bedrag van 100.000 DH (€ 9.200) betalen. De woningen zullen gedurende het eerste jaar worden beheerd door het bouwbedrijf.

