Bitcoin wederom naar nieuw record

De koers van de bitcoin steeg maandag naar een nieuw recordniveau van meer dan 44.000 dollar.

Dit gebeurde na het nieuws dat Tesla 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in de digitale munt en bitcoins wil gaan accepteren als betaling voor producten.

De prijs van de bitcoin sprong in Londen met wel 15 procent omhoog. Tesla deed de aankondiging in een update over zijn investeringsbeleid. Ook andere digitale munten zaten in de lift.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's zegt in de nabije toekomst te zullen beginnen met het accepteren van de bitcoin als betalingsmiddel voor auto's en andere producten.



Eerder dit jaar tikte de bitcoin al even meer dan 41.000 dollar aan, maar zakte daarna weer behoorlijk weg. Tesla-topman Elon Musk zorgde ruim een week geleden nog voor een sprong van de digitale munt door "#bitcoin" op zijn Twitter-profiel te schrijven. Ook zorgde Musk vorige week met een tweet nog voor een sterke stijging van de digitale munt dogecoin.

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte 's werelds meest bekende cryptomunt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de 'cryptobubbel' hard uiteen en verloren de munten rap aan waarde.

© ANP 2021