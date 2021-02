Kabinet laat avondklok gelijk op gaan met harde lockdown

De avondklok wordt woensdag met drie weken verlengd naar 3 maart om 04.30 uur in de ochtend.

Het kabinet besloot dat maandag na crisisoverleg met de meest betrokken ministers. Aanleiding is de onzekerheid over de Britse coronavariant die een stuk besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus.

Justitieminister Ferd Grapperhaus maakte dat na afloop bekend tijdens een persmoment op het ministerie van Algemene Zaken. De Tweede Kamer zal er mogelijk dinsdag nog over debatteren.

De verlenging loopt in beginsel tot 3 maart, maar "als er aanleiding is om er eerder mee te stoppen, dan zullen we dat ook doen", zei de minister. Op 23 februari komt er een nieuw moment voor het kabinet om alle coronamaatregelen te wegen.



De avondklok zal dan apart worden beoordeeld en misschien kan die dan volgens hem eerder worden afgeschaft. De avondklok gaat nu gelijk op met de harde lockdown, die het kabinet medio december instelde en vanwege alle onzekerheden al twee keer heeft verlengd, ook tot begin maart.

Grapperhaus zei dat het OMT-team van deskundigen aan het kabinet "gemotiveerd heeft geadviseerd" om door te gaan met de avondklok. Deze maatregel ging op 23 januari in en dat is nog te kort om de effecten van de maatregel goed te kunnen vaststellen.



Wel is volgens hem duidelijk dat de mobiliteit en het aantal bezoeken en dus contactmomenten tussen mensen, flink zijn afgenomen.



R-waarde

Ook zorgminister Hugo de Jonge benadrukte dat. "We hebben twee maatregelen tegelijkertijd genomen: het huisbezoek per dag van twee naar één en de avondklok." Hij wees op schattingen die aangeven dat de avondklok een vermindering van 10 procent kan zijn op de zogeheten R-waarde, de mate waarin een besmet persoon een ander besmet.

"Die 10 procent valt onder aangenomen 8 tot 13 procent die gezien wordt in het buitenland. Je kan pas later zien of deze aanname ook in het echt klopt", aldus De Jonge.

De avondklok kost politiek gezien veel moeite. Na aanvankelijke weerzin, ging een groot deel van de Kamer vorige maand akkoord, zij het dat die pas inging vanaf 21.00 uur.

