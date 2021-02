Marokko arresteert vlogger Omerani op vliegveld Rabat na aankomst vanuit de VS (video)

De Marokkaanse YouTuber Chafik Omerani alias '3robi F Merica' werd zaterdag door de Marokkaanse politie opgepakt op de luchthaven van Rabat-Salé.

Omerani kwam na een tussenstop in Brussel aan in Marokko vanuit zijn woonplaats in de Verenigde Staten. Kort na de arrestatie ging het gerucht rond dat de Marokko-criticus zou zijn ontvoerd door "agenten van het regime". De officier van justitie (OvJ) in Casablanca heeft zondag een persbericht uitgegeven om beschuldigingen over de 'ontvoering' te verwerpen.

In een video die de vlogger vóór zijn aankomst in Marokko publiceerde verteld hij dat hij het slachtoffer was geworden van "druk" en "dreigementen" om niet naar Marokko te reizen. "Ik maak deze video voor het geval ik het slachtoffer ben van arrestatie, ontvoering of moord", zei Chafik Omerani in zijn laatste vlog.

"De verantwoordelijkheid ligt bij het veiligheidsapparaat waarvan ik bedreigingen heb ontvangen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat het tijd is om een ​​einde te maken aan een gepolitiseerd Marokko", voegde hij toe.

De ontvoeringverhalen zijn volgens de OvJ "volkomen ongegrond". Volgens de verklaring werd Omerani gezocht vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij "criminele daden", waaronder het plaatsen van een reeks video's "met minachting voor overheidsinstellingen en openbare functionarissen".



Na de arrestatie van de vlogger zou de gerechtelijke politie contact hebben opgenomen met zijn broer Mohamed Omerani, meldt de OvJ. De broer van Omerani bevestigde op Facebook dat hem is meegedeeld dat zijn broer op het politiebureau in Rabat zou zijn. "Vandaag ging ik naar de luchthaven Rabat-Sale om mijn broer Chafik, die uit België komt, te ontmoeten.", meldde Mohamed Omerani op zijn Facebook-profiel.

Volgens de officier van justitie loopt het gerechtelijk onderzoek naar de zaak in "strikte naleving van juridische procedures".



Aangifte tegen kritische diaspora

Eind december hebben Marokkaanse veiligheidsdiensten een gezamenlijke klacht ingediend tegen enkele Marokkanen die in het buitenland wonen wegens het beledigen van overheidsfunctionarissen en veiligheidsinstanties.

De nationale veiligheidsdienst DGSN, inlichtingendienst DGED en de territoriale veiligheidsdienst DGST dienden een gezamenlijke klacht in bij het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in Rabat.



De instellingen veroordeelden alle beschuldigingen en de verspreiding van nepnieuws over Marokkaanse veiligheidsdiensten en hun werknemers.

De identiteit van de beklaagden werd destijds niet bekendgemaakt, maar de klacht veroordeelde publiekelijk hun betrokkenheid bij het verkondigen en delen van valse beschuldigingen aan het adres van openbare veiligheidsinstellingen.

