Buitenlandminister Marokko: diplomatieke delegatie aangekomen in Israël

Een Marokkaanse diplomatieke delegatie is zondag aangekomen in Israël.

Dat heeft de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken zondag bekend gemaakt tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van zijn ministerie.

De delegatie gaat zich de komende tijd bezig houden met het opzetten van het Marokkaanse verbindingskantoor in Tel Aviv, meldt de Israëlische nieuwsdienst i24news.

Volgens Bourita hangt het tijdschema rondom de formele heropening van het verbindingskantoor in Israël af van de omstandigheden die verband houden met het coronavirus en de geplande opening van de luchtbrug tussen Marokko en Israël.



Het Marokkaanse diplomatieke kantoor zal worden geleid door een waarnemend diplomaat, de minister noemde daarbij geen naam. "Er is geen Marokkaanse vertegenwoordiger in Israël, maar een interim-ambtenaar", legde hij uit.

Volgens Bourita zal een diplomaat worden gekozen uit de delegatie die Israël bezocht om de officiële opening van het verbindingsbureau voor te bereiden. Eind december kwam een Marokkaanse delegatie aan in Israël om voorbereidingen te treffen voor de heropening van het diplomatieke bureau in Tel Aviv.



De heropening van verbindingsbureaus in Marokko en Israël is onderdeel van de tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko. Het Noord-Afrikaanse land heeft ermee ingestemd de diplomatieke banden met de Joodse staat te herstellen in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Israël heeft eind januari haar verbindingskantoor in hoofdstad Rabat officieel heropend. Het kantoor werd geopend door David Goffrin, de voormalige ambassadeur voor Israël in Egypte werd begin januari benoemd tot zaakgelastigde om het diplomatieke kantoor in Rabat te leiden.

© MAROKKO.NL 2021