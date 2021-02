Tanger: 'Dodental overstroomde naaiatelier opgelopen tot 28'

Het dodental als gevolg van de overstroomde ondergrondse naaiatelier in het Noord-Marokkaanse Tanger is opgelopen tot 28.

Dat melden meerdere Marokkaanse media. Het officiële dodental staat echter nog steeds op 24.

Tanger werd vanochtend opgeschrikt door het nieuws dat 24 medewerkers van een illegale naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan.

De illegale naaiatelier was al meer dan 20 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla in Hay Alinas, nabij El Mers.



Reddingswerkers hebben maandag rond het middaguur de lichamen geborgen. Volgens een journalist van persbureau AFP ging het om 25 doden (17 vrouwen en 8 mannen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar). Tien andere werknemers konden worden gered en zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Veel steden in Marokko zijn momenteel getuige van hevige regenval. In Tanger staan veel straten blank, woningen zijn overstroomd, voertuigen staan onder water en in sommige stadsdelen staat het verkeer nagenoeg stil.



Werknemers konden werden gered door oplettende omwonenden die de slachtoffers te hulp schoten bij hun ontsnapping uit de ondergelopen kelder. Volgens ooggetuigen werden de overlevenden met een touw in veiligheid gebracht.

Volgens persbureau Maghreb Arab Press (MAP) is inmiddels een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de zaak. De eigenaar van de clandestiene werkplaats, een van de overlevenden in het ziekenhuis, "zal worden gehoord zodra zijn toestand het toelaat", vertelde een bron binnen de politie aan persbureau AFP.



Lokale autoriteiten waren niet op de hoogte van het bestaan ​​van de illegale fabriek onder de woning in de villawijk. Op sociale netwerken wordt deze bewering in twijfel getrokken. Een woordvoerder van mensenrechtenorganisatie Northern Rights Observatory vraagt zich af hoe "tientallen werknemers jarenlang, dag in dag uit, de garage hebben kunnen betreden zonder dat buren of autoriteiten het merken".

Het lopende onderzoek zal de komende dagen licht moeten werpen op de zaak. Maandag werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de "martelaren van de informele economie".

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

