WHO-team: markt Wuhan mogelijk niet bron uitbraak coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is mogelijk niet begonnen bij de voedselmarkt in de Chinese stad Wuhan.

Dat zeggen de voorzitters van het onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in China tijdens een persconferentie. Er was in de miljoenenstad al sprake van een bredere uitbraak en het is nog niet vast te stellen waar die begon.

Zowel op een aantal markten als daarbuiten waren er besmettingen met het coronavirus, zegt de Chinese onderzoeker Liang Wannian. Volgens hem is het virus voor december 2019 niet vastgesteld in Wuhan, zo zei hij ook.

Verder is het onwaarschijnlijk dat het coronavirus in een lab is ontstaan, aldus onderzoeker Peter Ben Embarek. Het virus is waarschijnlijk overgesprongen van dier op mens. Van welke diersoort het virus afkomstig is, moet ook nog nader worden onderzocht. Het zou kunnen gaan om meerdere soorten.



Mogelijkheden

De Nederlandse viroloog Marion Koopmans was ook bij de persconferentie. Zij legde uit hoe het onderzoeksteam de opties rondom de start van de uitbraak heeft bekeken. "Wij hebben de mogelijkheden op een rij gezet en van elke theorie de voor- en nadelen opgezocht. Er zijn veel verschillende opties. We hebben alles goed onderbouwd gedaan." Volgens Koopmans is het mogelijk dat er nog nieuwe inzichten voortkomen uit toekomstig onderzoek.

Volgens Embarek moet er ook naar de toekomst worden gekeken. "We moeten ervoor zorgen dat in het vervolg beter wordt samengewerkt. Zo moeten er internationale databases komen waar belangrijke gegevens over virussen direct terug te vinden zijn voor experts over de hele wereld."

