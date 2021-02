Telefoon kroongetuige Nabil B. mag gebruikt worden in strafzaak Mocromaffia

De mobiele telefoon die de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo stiekem in de cel bleek te hebben, mag onderdeel worden van het strafrechtelijk onderzoek.

Dat oordeelt de Hoge Raad dinsdag. De huidige advocaten van kroongetuige Nabil B. hadden bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de telefoon, volgens hen kan er vertrouwelijke informatie met hun cliënt op staan.

De mobiele telefoon heeft inmiddels een flinke route afgelegd. Nabil B., in 2018 gepresenteerd als kroongetuige in de zaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, bleek een tijd een telefoon tot zijn beschikking te hebben gehad in detentie. Deze heeft hij aan zijn in 2019 doodgeschoten advocaat Derk Wiersum gegeven.

Via de deken van de Amsterdamse Orde van advocaten is de mobiel na de dood van Wiersum naar de nieuwe advocaat van B. gegaan. Nadat deze anoniem gebleven raadsman door B. was ontslagen, vroeg de kroongetuige hem de telefoon in de cel te bezorgen. De advocaat weigerde dit en gaf de telefoon weer terug aan de deken. Daar werd de mobiel door justitie in beslag genomen.



Volgens zowel de deken als de huidige advocaat maken de telefoon en de informatie die daarop staat deel uit van de vertrouwelijke relatie tussen de kroongetuige en zijn advocaat. Het zou daarom onder het verschoningsrecht vallen. De rechtbank Amsterdam oordeelde echter eerder al dat de mobiel onderdeel mag worden van het strafproces, met uitzondering van de berichtenwisseling tussen de kroongetuige en zijn vorige advocaat. De huidige advocaten en de deken gingen tegen deze beslissing in cassatie.

Niet onder verschoningsrecht

De Hoge Raad oordeelt dat de in de telefoon opgeslagen gegevens niet zonder meer onder het verschoningsrecht vallen. De Hoge Raad gaat mee in het oordeel van de rechtbank "gezien de omstandigheden van dit geval het niet aannemelijk is dat de gegevens op de telefoon bestemd waren voor een advocaat in de normale uitoefening van zijn beroep". Beroep tegen deze uitspraak is niet meer mogelijk.



Overigens moest Nabil B. recentelijk toegeven dat hij later nog een mobiele telefoon had in de cel. Deze is inmiddels ook ingenomen.

Het strafproces Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. In december 2019 werd hoofdverdachte Ridouan Taghi opgepakt in Dubai. De inhoudelijke behandeling van het strafproces zou komende maandag beginnen, maar is met ten minste drie weken uitgesteld in verband met de huidige coronacrisis.

