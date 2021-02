Tientallen arrestaties bij nieuwe protesten Myanmar

Bij protesten in de stad Mandalay tegen de militaire junta in Myanmar zijn zeker 27 demonstranten opgepakt.

De politie greep ook in andere steden hard in en maakte onder meer gebruik van waterkanonnen. In de hoofdstad Naypyidaw schoot de politie met rubberen kogels op de demonstranten om de groepen uiteen te jagen.

Het is de vierde dag op rij dat Myanmarezen demonstreren tegen het leger dat op 1 februari een staatsgreep pleegde. Het leger nam de macht over nadat de partij van Aung San Suu Kyi een grote overwinning behaalde bij de verkiezingen.

De leider van de junta Min Aung Hlaing beloofde wederom dat er vrije verkiezingen komen. Hij maakte niet bekend wanneer de nieuwe verkiezingen worden gehouden.



Acties worden groter

De acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de coup worden ook groter. Veel ziekenhuizen en scholen kunnen niet meer open, omdat artsen, verplegers en docenten het werk hebben neergelegd.

"We denken altijd aan de coup", aldus Khin Min Soe uit Yangon. "We zijn zo teleurgesteld en droevig over waarom ons dit alweer overkomt." Myanmar werd tot 2015 decennialang geregeerd door een militaire regering.



De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft tijdens een persconferentie aangekondigd dat de regering van Nieuw-Zeeland alle politieke en militaire banden met Myanmar op hoog niveau stopt. De militaire junta wordt niet erkend. Ook voert het land een inreisverbod voor militaire leiders in en projecten die de nieuwe regering ten goede komen worden niet langer gefinancierd.

Moslimgenocide Suu Kyi krijgt internationaal veel kritiek vanwege beschuldigingen over genocide op de Rohingya-minderheid, maar blijft in eigen land onverminderd populair. Suu Kyi ontkende bij het Internationaal Gerechtshof in 2019 de beschuldigingen dat het leger genocide had gepleegd.



Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International ontvluchtten meer dan 750.000 Rohingya-vluchtelingen Myanmar. De groep bestaat voornamelijk uit vrouwen en kinderen die de grens naar Bangladesh overstak nadat de Myanmarese strijdkrachten in augustus 2017 hardhandig optraden tegen de moslimgemeenschap.

Volgens een rapport van de Ontario International Development Agency (OIDA) zijn sinds augustus van dat jaar bijna 24.000 Rohingya-moslims gedood door de staatstroepen van Myanmar.

© ANP 2021