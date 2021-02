'Racistische uitingen Baudet en andere FVD'ers in appgroepen'

In WhatsApp-groepen van Forum voor Democratie gaan tal van racistische berichten rond, meldt EW (voorheen Elsevier), dat screenshots heeft gezien.

Dit keer gaat het niet, zoals bij de eerdere ophef, om appgroepen van de jeugdtak van de partij, maar om groepen waarin kopstukken, inclusief partijleider Thierry Baudet, actief zijn.

In de groepen gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, "African Americans" en "Hispanics". Baudet zegt daarover: "100 is het GEMIDDELDE. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 oid." Statenlid Andreas Bakir, nummer 17 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, zegt: "Ik haat negers niet ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de negers in Afrika als ze maar daar blijven."

De meeste appjes waaruit EW citeert zijn in de zomer van 2020 gestuurd. Eind vorig jaar viel FVD bijna uit elkaar wegens berichten over antisemitische berichten in appgroepen van de jongerentak JFVD.



Veel toenmalige FVD-prominenten vonden dat Baudet daar veel te weinig tegen deed. Daarop volgde een leegloop, waarna voormalige vertrouwelingen van FVD zelf een partij oprichtten.

Racistisch

Baudet vraagt in de groep ook "Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?", waarop nummer zes op de lijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: "Hell no". Van Meijeren oppert ook dat "de mens van nature racistisch" is. Volgens racist Bakir zijn vooral Turken en Marokkanen racistisch. "De negers lachen ons uit en zijn van mening dat de blanke man een mietje is en dat zij superieur zijn", voegt hij daaraan toe.



In de WhatsApp-groepen wordt ook gescholden met het woord 'homo', schrijft EW. Baudet redeneert in een bericht dat de openstelling van het "normale, heteroseksuele huwelijk" aan stellen van het gelijke geslacht er uiteindelijk toe leidt "dat vrouwen hun eigen achternaam houden, kinderen mogen 'kiezen' en mensen uiteindelijk überhaupt niet meer trouwen.

Reactie

In een video op het YouTube-kanaal van FVD reageerde Baudet eerder op dinsdag al, nadat EW hem om een reactie had gevraagd. Hij spreekt in de video van "al dan niet vervalste screenshots".



De partijleider spreekt in de video ook zijn afschuw uit van "deze nieuwe inquisitie, dit totalitaire denken waarin je in iemands privéleven kan gaan graven ... Ik ga er niet eens meer op in."

Hij spreekt van een heksenjacht, maar zegt wel dat er misschien "in privécontext ooit een grapje is gemaakt, ooit een opmerking". "En ik zou willen zeggen: wie heeft dat niet. Iedereen maakt weleens een opmerking thuis. Je kunt niet op die manier mensen afrekenen."

© ANP 2021