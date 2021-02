Racist Baudet noemt appjes 'opgeklopte ophef', maar ontkent niet

FVD-leider Thierry Baudet noemt de jongste aantijgingen van racisme aan zijn adres "opgeklopte ophef".

Of de geciteerde appjes van hem en andere partijprominenten, veelal met racistische ondertoon of inhoud, kloppen, wil de voorman van Forum voor Democratie niet zeggen.

"Of het is waar, of het is niet waar, of het is vervalst. Ik weet dat niet eens, ik ga het niet eens checken. ". EW (voorheen Elsevier) publiceerde dinsdag screenshots van en citaten uit FVD-WhatsApp-groepen. Dit keer gaat het niet, zoals eind vorig jaar, om appgroepen van de jeugdtak van de partij, maar om groepen waarin kopstukken, inclusief partijleider Thierry Baudet, actief zijn.

In de groepen gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, "African Americans" en "Hispanics". Baudet vraagt in de groep ook "Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?", waarop nummer zes op de lijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: "Hell no".



Privéruimte

"Niemand heeft er iets mee te maken", aldus Baudet dinsdag. Hij ontkent niet dat de screenshots echt zijn, en wil ook niet nagaan of deze berichten inderdaad zijn gedeeld tussen FVD-kopstukken. "Er bestaat zoiets als een privéruimte. Het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek hoort bij een totalitair regime."

De FVD-leider meent dat journalisten zich laten gebruiken door het "kartelspel" om FVD in "een heel onaangenaam daglicht" te stellen. "Nederlanders kijken hier dwars doorheen."

© ANP/Marokko.nl 2021