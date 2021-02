Hamas-leider opgepakt tijdens Israëlische razzia in Westelijke Jordaanoever

Hamas-leider Khaled Al-Hajj werd dinsdag in zijn woning in Jenin opgepakt tijdens een Israëlische inval

"Een Israëlische troepenmacht viel ons huis in de wijk Al-Jabriyat binnen en hield mijn man vast", zei de echtgenote van Al Hajj. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt.

De 55-jarige Al-Hajj werd al verschillende keren eerder gearresteerd en heeft in totaal 15 jaar doorgebracht in Israëlische gevangenissen.

Volgens bronnen van Hamas werd Al-Hajj minder dan een jaar geleden vrijgelaten uit de gevangenis.

