Marokko ontvangt 'op korte termijn' 5,7 miljoen vaccins

Marokko ontvangt binnenkort 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin en 700.000 stuks van het Sinopham-vaccin

Dat melden bronnen aan nieuwsdienst Médias24. In totaal wordt de vaccinvoorraad van Marokko aangedikt met 5,2 miljoen doses.

Marokko had bij de start van de vaccinatiecampagne 2,5 miljoen vaccins voorradig waarmee 1,25 miljoen mensen kunnen worden ingeënt tegen het longvirus COVID-19. Met de aanstaande levering kunnen nog eens 2,6 miljoen mensen worden gevaccineerd.

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko is eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerde in 550.149 inentingen. Het Noord-Afrikaanse land vaccineert dagelijks gemiddeld 80.000 personen. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Met het huidige vaccinatietempo wordt die ambitieuze doelstelling echter niet behaald.



Marokko heeft ervoor gekozen om de tweede deel van de inenting te reserveren voor iedereen die het eerste deel al heeft ontvangen. In Nederland hebben de autoriteiten er juist voor gekozen om zo veel mogelijk mensen de eerste coronaprik toe te dienen. Daarbij wordt gehoopt dat toekomstige leveringen van vaccins tijdig zullen plaatsvinden zodat met de nieuwe voorraad de tweede prik kan worden toegediend.

Ook ontvangen mensen in Nederland de tweede prik gemiddeld twee weken láter dan wordt aangeraden. "Nood breekt wet. Je wilt zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen vaccineren", aldus Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie tegen de NOS.

