Marokko bezig met verbod op gebruik giftige pesticiden

Marokko staat op het punt het gebruik van bepaalde pesticiden in de landbouw te verbieden, het gaat om bestrijdingsmiddelen zoals Paraquat, die momenteel verboden zijn in Europa

Volgens studies vormen deze producten een gevaar voor de volksgezondheid.

Een recent rapport van GreenPeace en PublicEye lieten zien dat voedingsmiddelen die de gevaarlijke stoffen bevatten worden geëxporteerd naar 85 landen, waaronder Marokko. De NGO's vermelden in het rapport 41 giftige bestrijdingsmiddelen.

Volgens de Marokkaanse voedingswarenautoriteit ONSSA worden in de Marokkaanse landbouwsector 8 van deze 41 stoffen gebruikt. Vier van deze stoffen zijn inmiddels verboden in Marokko (Propargite, Atrazine, Carbendazime en 'Acetochlor). Een verbod op de andere vier stoffen (Paraquat, Dichloorpropeen, Cyaanamide Waterstof en Triasulfuron) volgt later dit jaar, meldt ONSSA.



Hoewel veel van deze chemicaliën in Europa verboden zijn om de gezondheid te beschermen en het milieu te sparen, worden ze voor winst naar armere landen geëxporteerd.

Europese landen zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië exporteerden in 2018 meer dan 81.000 ton aan gevaarlijke pesticiden naar 85 landen. Uit een onderzoek uit 2020 bleek dat Marokko in de top tien staat van landen waar de giftige en verboden pesticiden terecht komen.

De Marokkaanse voedingswarenautoriteit meldde in juli 2020 de toelating van tien pesticiden te zullen herzien.

© MAROKKO.NL 2021