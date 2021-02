El Othmani verwelkomt besluit Internationaal Strafhof over Palestina

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft vrijdag met meerderheid van stemmen besloten dat de ICC rechterlijke bevoegdheid heeft in de bezette Palestijnse gebieden

Hoofdaanklager Fatou Bensouda wil onderzoeken of daar mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd door bezetter Israël.

De beslissing van het ICC gaf de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani de kans om zich uit te laten over de illegale Israëlische bezetting. "De uitspraak van de ICC-rechters die de rechtsmacht van de rechtbank vastleggen over oorlogsmisdaden of wreedheden begaan door de Israëlische bezetting in de bezette Palestijnse gebieden, is historisch.", zei de regeringsleider op Twitter. "Het maakt de weg vrij voor een mogelijk onderzoek naar deze schendingen", voegde hij toe.

Critici van de premier denken dat El Othmani de ICC-uitspraak gebruikt om een wit voetje te halen bij tegenstanders van de recente overeenkomst tussen Marokko en Israël. Na de ondertekening kreeg El Othmani het zwaar voor de kiezen door felle kritiek vanuit zijn eigen achterban en PJD-partijleden. Sommigen riepen de premier zelfs op om af te treden. De PJD-partij was altijd een uitgesproken tegenstander van enige normalisatie met de Joodse staat.



De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vocht de uitspraak van het ICC vrijdagavond meteen aan en zei dat het besluit van het hof in Den Haag afbreuk doet aan de mogelijkheden van democratische landen om zich te verdedigen tegen terreur. Ook noemde hij het besluit "zuiver antisemitisme".

Sancties

Ook de Verenigde Staten (VS) heeft plannen om de sancties op te heffen die de voormalige regering van Donald Trump had opgelegd aan het ICC. Met de opheffing van de sancties zou Washington groen licht geven aan Bensouda om een volledig onderzoek in te stellen naar de Israëlische oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

Israël maakt zich zorgen omdat het onderzoek zou kunnen uitmonden in arrestatiebevelen voor prominente Israëlische militaire en diplomatieke functionarissen uit heden en verleden.

