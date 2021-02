Onderzoek VN: Meeste Marokkanen geloven in klimaatcrisis

De meerderheid van de Marokkaanse bevolking is van mening dat de klimaatverandering een serieus probleem is dat urgente maatregelen vereist.

Dat blijk uit recent onderzoek door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat 68% van de Marokkanen in klimaatverandering gelooft en 52% gaf aan dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen ervan te verzachten.

In het onderzoek wordt ook gesuggereerd dat Marokkaanse jongeren het meest klimaatbewust zijn in het land. Van de ondervraagden zei 69% van de minderjarige respondenten te geloven dat de klimaatcrisis een wereldwijde noodsituatie is en dat er serieuze maatregelen nodig zijn.



De bevindingen van UNDP plaatsen Marokko op een gedeelde 10e plaats met Georgië als het gaat om bezorgdheid over klimaatverandering. Ook in de Verenigde Staten en Algerije gaf 65% van de respondenten aan in klimaatverandering te geloven.

Meer dan 1,2 miljoen respondenten uit 50 landen, die samen ongeveer 55% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, namen deel aan het onderzoek. Volgens de UNDP is het "de grootste publieke enquête over klimaatverandering ooit".

