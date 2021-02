Algerije eist opnieuw Franse erkenning van koloniale misdaden

Het zal niet lang meer duren voordat het West-Europese land haar koloniale misdaden erkent.

Dat meldt de Algerijnse regering maandag. "Het uitblijven van Franse erkenning van de koloniale misdaden in Algerije kan niet lang duren. Een crimineel doet meestal al het mogelijke om te voorkomen dat hij zijn misdaden toegeeft", zei de Algerijnse minister van Informatie Ammar Belhimer in een verklaring in het staatsblad El-Massa.

De minister benadrukte ook dat de relatie tussen Algerije en Frankrijk zal worden voortgezet, maar de Franse erkenning van het koloniaal verleden vormt daarbij een "belangrijke morele prestatie", zei de minister.

De opmerkingen van Belhimer waren de eerste officiële reactie vanuit het Noord-Afrikaanse land nadat Frankrijk twee weken geleden een rapport uitgebracht over de kolonisatie van Algerije.



Het omstreden rapport werd in Algerije met veel kritiek ontvangen omdat de koloniale misdaden niet werden benoemd.

Op 20 januari presenteerde de Franse historicus Benjamin Stora een rapport over het koloniale tijdperk van Algerije aan de Franse president Emmanuel Macron. "Het rapport betekent niet dat je een stap moet zetten in de richting van een verontschuldiging aan Algerije.", citeerden Franse media het Elyseepaleis.



Volgens Algerijnse autoriteiten en historici zijn meer dan 1,5 miljoen Algerijnen vermoordt door Frankrijk, vele andere werden ontheemd, veel gebieden werden geplunderd en duizenden historische documenten en artefacten gestolen, sommige daarvan dateren uit het Ottomaanse tijdperk (1515-1830).

Franse functionarissen hebben meermaals herhaald de kwestie achter zich te willen laten, maar Algerije heeft herhaaldelijk officiële erkenning van de koloniale misdaden geëist van Parijs.



Onafhankelijkheidsoorlog

Tijdens zijn toespraak op Muhajid-dag, die veteranen van de Onafhankelijkheidsoorlog herdenkt, zei de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune dat de Franse kolonisatie van zijn land heeft geleid tot "misdaden tegen de menselijkheid".

De Onafhankelijkheidsoorlog vond plaats tussen 1954 en 1962 en eindigde met het vertrek van Franse kolonisten, na een 132 jaar durende bezetting. "Deze misdaden legden eens te meer de valsheid bloot van de Franse beschavingsslogan", zei het Algerijnse staatshoofd, daaraan toevoegend dat Franse kolonisten vroeger "hun wrede misdaden tegen de mensen verborgen hielden, die misdaden waren niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid".

© MAROKKO.NL 2021