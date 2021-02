Egypte opent grens met Gaza voor onbepaalde tijd

Egypte opende dinsdag voor het eerst in jaren de grens met de Gazastrook voor onbepaalde tijd

"Dit is geen gewone opening. Gewoonlijk is de doorgang drie of vier dagen open (…) Het gebeurt wanneer de Palestijnse nationale dialoog plaatsvindt in Caïro.", aldus een veiligheidsfunctionaris.

De opening van de grens komt nadat maandag in Caïro onderhandelingen zijn gestart tussen 14 Palestijnse facties, waaronder rivalen van het islamitische Hamas (die regeert in de Gazastrook) en Fatah (die regeert op de bezette Westelijke Jordaanoever). De besprekingen vinden plaats voorafgaand aan de eerste verkiezingen in Palestina in 15 jaar tijd.

De grensovergang bij Rafah in Egypte is de enige opening vanuit de Gazastrook naar de rest van de wereld die niet wordt gecontroleerd door bezetter Israël. De grens is de afgelopen jaren grotendeels gesloten gebleven, volgens Caïro is dat het gevolg van bedreigingen voor de staatsveiligheid.



Dinsdagochtend stroomden inwoners van Gaza naar de grensovergang waar dezelfde ochtend "de eerste bus arriveerde aan de Egyptische kant", zei de veiligheidsfunctionaris.

Yasser Zanoun, een reiziger, benadrukte de urgentie van de situatie in Gaza en drong er bij de autoriteiten op aan de sluiting van de grensovergang voor onbepaalde tijd uit te stellen. "Deze doorgang moet het hele jaar door 24 uur per dag open zijn, we hebben zeer ernstige humanitaire crises", onderstreepte de vijftigjarige Palestijn.

