Jong Marokkaans gezin omgekomen tijdens overtocht naar Spanje

Het echtpaar en hun jonge zoontje kwamen om het leven tijdens de overtocht naar de Canarische Eilanden toen hun bootje schipbreuk leed

De 26-jarige Mustapha en zijn 20-jarige vrouw Najat uit het Marokkaanse Oued Zem wilden met hun 3-jarige zoon Wasim via de Spaanse archipel naar familieleden in Alicante of Murcia.

Een familielid van Mustapha (die anoniem wil blijven) heeft tegen het Spaanse laOpinionDeMurcia gezegd dat de boot tijdens de overtocht is gekapseisd. Het noodlot sloeg toe in de nacht van 21 januari op zo'n drie kilometer van de kust. Het gezin zou €6000 hebben betaald voor de illegale oversteek. Naar verluidt zijn ze zijn samen met 42 andere opvarenden verdronken in de Atlantische Oceaan.

Familieleden, vrienden en inwoners van Oued Zem hebben met verslagenheid gereageerd op het nieuws. "Het is een grote klap", zegt een familielid. De lichamen van Najat en Wasim zijn geborgen en inmiddels begraven. Alleen het lichaam van Mustapha is nog spoorloos. Zijn familie hoopt dat hij ooit nog wordt gevonden.



Volgens het rapport 'Monitor the right to Life' van de NGO Walking Borders zijn er in het afgelopen jaar zo'n 2.200 illegale migranten omgekomen tijdens overtochten van Marokko naar Spanje. Uit cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er in 2020 precies 2124 boten en kajaks met migranten in het Zuid-Europese land zijn aangekomen. In totaal heeft het Spaanse ministerie in 2020 zo'n 40.000 migranten geregistreerd.

Het rapport is op zichzelf al alarmerend, maar de cijfers zijn des te meer schrikbarend wanneer aan de anonieme statistieken namen en achternamen worden gegeven aan mensen die hun leven riskeerden door buitensporige bedragen te betalen aan de immigratiemaffia om vervolgens het leven te laten in de ijskoude wateren van de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.



Het jonge stel was van plan om in Alicante een nieuw leven op te bouwen, waar drie zussen en andere familieleden van Mustapha al meer dan een decennium wonen. De jongeman was marktkoopman in Marokko en hoewel hij het financieel niet slecht had, besloot hij de overtocht naar Spanje te wagen.

Volgens een familielid van Mustapha, die een bedrijf runt in Alicante en er de voorkeur aan geeft zijn identiteit te behouden, wilde hij "een beter leven" opbouwen en was hij van plan met de hulp van familie een nieuwe start te maken in de Spaanse provincie. Het gezin kon daarbij ook rekenen op steun van Najat's zus die woonachtig is in de regio Murcia.



Astronomische bedragen

De immigratiemaffia rekende het jonge stel in totaal € 6000,- voor de boottocht van Marokko naar de Canarische Eilanden. "Tweeduizend euro per stuk, inclusief de kleine", zegt het familielid.

Volgens de getuigenis van dit familielid reisden het jonge stel en hun zoon "1.800 kilometer van Casablanca naar de Marokkaanse Sahara en van daaruit naar de Canarische Eilanden". Het gezin had een reis van vier dagen voor de boeg, maar de boot waarin ze reisden kapseisde. Het echtpaar en hun zoon konden niet zwemmen.



Volgens Mustapha's familielid waren er 45 mensen aan boord toen het zo'n drie kilometer van de Spaanse kust kapseisde. In de Marokkaanse pers werd gesproken over "minstens vijf mensen", zonder het exacte aantal te specificeren. "Ze zijn allemaal verdronken". Het familielid weet niet wat de oorzaak is van het ongeval maar waarschuwt dat "er wordt gezegd dat de immigratiemaffia zelf degenen zijn die veel van deze schipbreuken veroorzaken".

Een lid van een lokale vereniging in de stad waar het overleden gezin woonde, vertelde na de tragedie aan de Marokkaanse pers dat de jongeren van Oued Zem wanhopig op zoek zijn naar werk. Eenmaal aan de bak betaalt het werk verre van genoeg om een zelfvoorzienend bestaan op te kunnen bouwen.



De penibele situatie wordt door de corona-pandemie nog eens verergerd en het gebrek aan inkomsten en gelddonaties van diaspora (MRE) die door de coronamaatregelen dit jaar niet hebben kunnen terugkeren naar Marokko heeft veel jongeren in het Noord-Afrikaanse land tot wanhoop gedreven.

Migratiecrisis

De Canarische Eilanden zijn de afgelopen maanden overspoeld door migranten, het is de grootste migratiecrisis in de geschieden van de eilandengroep. Meer dan 18.000 migranten bereikten de archipel eind vorig jaar, de helft van de instroom vond in december plaats.



Door grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal migranten dat aankomt op de Canarische Eilanden aanzienlijk toegenomen. Een vertienvoudiging vergeleken met vorig jaar. In december zijn Marokko en Spanje begonnen met de deportatie van illegale Marokkaanse migranten.

Mustapha, Najat en Wasim zullen als cijfers worden opgenomen in de koude statistieken van slachtoffers van de bootwrakken van 2021. Familieleden, vrienden en buren in Oued Zem zullen het drietal echter bij naam en toenaam herinneren, met veel spijt en verdriet dat hun droom, zoals die van duizenden anderen, eindigde op de bodem van de Atlantische Oceaan.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un

© MAROKKO.NL 2021