Politie belooft 'beterschap' na rapport onterechte arrestatie van Marokkaanse agent

In de zaak rond de arrestatie van een Amsterdamse hoofdagent op een politiebureau in Enschede heeft de politie tal van fouten gemaakt.

Dat concludeert een onafhankelijke commissie die de kwestie onderzocht. De commissie heeft een reeks aanbevelingen gedaan die de politie zegt over te nemen.

De betrokken Amsterdamse agent van Marokkaanse komaf werd aangehouden toen zijn broer aangifte wilde doen van internetfraude. De agenten op het bureau weigerden die op te nemen, ondanks de afspraak die ervoor was gemaakt. De gemoederen liepen vervolgens snel en hoog op, hetgeen resulteerde in de aanhouding en de insluiting van de Amsterdamse agent.

De onderzoekscommissie constateert onder meer een gebrek aan professionaliteit aan beide kanten. De zaak mondde uit in een reeks procedures, waaronder de strafrechtelijke vervolging - op zijn eigen verzoek - van de Enschedese inspecteur de die Amsterdammer aanhield. De strafzaak eindigde vorig jaar in een vrijspraak.



Etnisch profileren

Een van de onderzoeksvragen van de commissie was of de Amsterdamse agent slachtoffer is geworden van etnisch profileren, zoals hij heeft gezegd. Dat heeft de commissie niet kunnen vaststellen "omdat dergelijke overwegingen zich vaak in de hoofden en harten van de mensen afspelen". De Enschedese inspecteur heeft zich wel uitgelaten "op een manier die volgens de commissie als zeer kwetsen, denigrerend en discriminerend ervaren kan worden".

"Het verloop van de gebeurtenis laat zien dat er onvoldoende regie was, dat er sprake was van onprofessioneel handelen, dat de bejegening te wensen overliet en dat het uiteindelijk is geëscaleerd", aldus de commissie. "Hierdoor is een juridische strijd ontstaan, die de menselijke maat heeft vermorzeld. En die uiteindelijk alleen maar verliezers heeft opgeleverd."



De korpsleiding in Enschede en Amsterdam onderschrijven de bevindingen van de commissie. "Wij herkennen en onderschrijven de kritische uitkomsten van de onafhankelijke commissie", schrijven de korpschef dinsdag gezamenlijk.

"Eens te meer realiseren wij ons de enorme impact van alles wat er is gebeurd op betrokken collega’s. Het was terugkijkend een langslepend, ingrijpend en pijnlijk proces waarbij de menselijke maat uit het oog verloren is. Voor alle betrokkenen zijn er lessen te leren van deze gevoelige zaak. Wij nemen alle aanbevelingen over en vertalen deze in concrete verbeteracties."

