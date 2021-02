Capitool afgegrendeld tijdens Trump-proces

Het proces tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump in het Capitool vindt plaats onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen.

Het parlementsgebouw in Washington is extra afgegrendeld tijdens het impeachmentproces, dat draait om Trumps omstreden rol in de aanloop naar de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari.

De aanklagers in het proces hebben een extra beveiligingscontigent bij zich als ze zich in het parlement - in feite de plaats delict - voortbewegen. De FBI en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zijn in verhoogde staat van paraatheid, ondanks het feit dat ze geen specifieke bedreigingen op de radar hebben.

Vijfhonderd extra reservisten staan klaar om snel in te grijpen als dat nodig is. Ook in het parlement zelf is meer beveiliging.



Controleposten

Duizenden militairen van de nationale garde en gewapende politiemensen beschermden al de parlementariërs nadat die op 6 januari opeens aanhangers van Trump het gebouw binnen zagen komen. Bij de bestorming van het Capitool werden agenten en andere beveiligers simpelweg overlopen. Een van hen overleed.

Wandelpaden en grasvelden waar normaal toeristen en joggers lopen zijn sindsdien afgesloten. De speciale Capitool-politie bemant controleposten en metaaldetectoren bij ingangen naar het parlement. Alleen mensen met een speciale pas worden toegelaten.



Functionarissen in Washington hebben gezegd dat de hekken en militairen op termijn mogelijk worden weggehaald, maar het is onwaarschijnlijk dat dat snel gebeurt.

Voorlopig wordt ervoor gekozen duidelijk te laten zien dat er overal beveiliging is. Dat geeft de Capitool-politie de tijd een beveiligingsplan te maken dat rekening houdt met de voortdurende dreiging van een nieuwe aanval op het complex.

