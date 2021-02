Man riskeert 4 jaar celstraf voor ontvoering neefje Ilias (12)

Het Openbaar Ministerie (OM) in Antwerpen heeft vier jaar gevangenisstraf geëist tegen Benyamine E.M. omdat hij zijn 12-jarige neefje Ilias had genomen zonder de toestemming van zijn ouders.

Ilias vertrok op 17 september 2020 naar school vanuit Mortsel maar kwam nooit aan op het OLVE-college in Edegem. In plaats daarvan fietste hij naar zijn lievelingsoom Benyamine El M. (26) in Berchem.

Benyamine is een fervente natuurliefhebber en had gepland om de dagelijkse sleur te ontvluchten met een bezoek aan een natuurkamp in het noorden van Frankrijk. Neefje Ilias wilde graag mee met zijn oom en zo begon het tweetal aan hun trektocht.

De familie van Ilias sloeg na enkele uren al alarm en meldde de verdwijning bij de politie. Na drie dagen speurwerk en een massale zoektocht werd het tweetal aangetroffen in Henegouwen.



"Ontvoerd"

Benyamine El M. zat vier maanden in voorarrest en stond maandagochtend voor de rechters. Het OM beschuldigt hem van ontvoering en eist vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Benyamine heeft de "ontvoering" van zijn 12-jarig neefje Ilias naar eigen zeggen verkeerd ingeschat.

Aanklager Sylvie Van Baden denkt daar anders over. "Toen de ouders van Ilias hem opbelden, beweerde Benyamine van niets te weten. Hij zat zelf zogezegd in quarantaine in Noord-Frankrijk. Na dat telefoontje veranderde hij zijn simkaart in zijn gsm, verwijderde WhatsApp en installeerde een anonieme browser. Met deze list heeft hij de ouders om de tuin geleid. Daarom is er sprake van ontvoering.".



Ergun Top, de advocaatr van Benyamine, vindt dat er van ontvoering geen sprake was. Zijn cliënt heeft volgens Top nooit een list gebruikt om de jongen mee te lokken. "Integendeel, Benyamine heeft meer dan eens gezegd dat Ilias niet met hem mee mocht, maar de jongen bleef aandringen. Benyamine beschouwt Ilias als zijn klein broer en heeft toen toegegeven", aldus advocaat Top.

Benyamine El M. bekende dat hij de reactie van de ouders van Ilias slecht had ingeschat. Waarschijnlijk omdat hij aan een autismestoornis lijdt, zoals de psychiater in haar verslag schreef. Ook toen de ouders hem opbelden na de verdwijning van Ilias, had hij niet door dat zij in paniek waren.

