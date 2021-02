Vier zussen onder de dodelijke slachtoffers naaiatelier Tanger

Onder de 28 slachtoffers die maandag omkwamen in de ondergrondse naaiatelier bevinden zich vier zussen.

De vrouwen van tussen de 25 en 35 jaar waren aan het werk toen de kelder waarin de illegale naaiatelier was gevestigd onder water kwam te staan. De enige overlevende was de moeder van het viertal. De vrouw overleefde het tragische ongeval omdat ze zich in een kamer bóven de garage bevond.

De vier zussen werden grootgebracht door hun alleenstaande moeder en waren allen financieel afhankelijk van het inkomen vanuit de naaiatelier. Het vijftal was afkomstig uit Fez en was woonachtig in Tanger. Eén van de zussen zou in maart trouwen.

De lichamen van de 28 slachtoffers zijn in de nacht van maandag op dinsdag overgedragen aan de nabestaanden.



Clandestiene naaiatelier

Tanger werd maandagochtend opgeschrikt door het nieuws dat 28 medewerkers van een illegale naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan.



De clandestiene naaiatelier was al meer dan 20 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla in Hay Alinas, nabij El Mers.

Volgens persbureau Maghreb Arab Press (MAP) is inmiddels een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de zaak. De eigenaar van de clandestiene werkplaats, één van de overlevenden in het ziekenhuis, zal worden gehoord "zodra zijn toestand het toelaat", vertelde een bron binnen de politie aan persbureau AFP.

Veel steden in Marokko waren de afgelopen dagen getuige van hevige regenval. In Tanger staan veel straten blank, woningen raakten overstroomd en in sommige stadsdelen stond het verkeer nagenoeg stil.

