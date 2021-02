Lockdown Duitsland wordt mogelijk verlengd tot 14 maart

Bij topoverleg in Duitsland ligt een plan op tafel om de lockdown in het land te verlengen tot 14 maart.

Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdag met de leiders van de zestien deelstaten over het coronabeleid. In Duitsland is al maanden een lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scholen en niet-essentiële winkels zijn dicht.

Het aantal coronabesmettingen lijkt inmiddels minder hard te stijgen, maar bestuurders maken zich wel zorgen over de verspreiding van nieuwe coronavarianten. "We hebben gezien in andere landen, zoals Portugal, hoe snel het tij kan keren", zei premier Winfried Kretschmann van deelstaat Baden-Württemberg tegen Spiegel Online.

Merkel heeft al duidelijk gemaakt dat het heropenen van basisscholen prioriteit heeft als maatregelen versoepeld kunnen worden. In het conceptplan, dat is ingezien door persbureau Reuters en nog aangepast kan worden, staat dat deelstaten zelf kunnen beslissen hoe ze het onderwijs weer willen opstarten. Ook kunnen kappers vanaf maart onder voorwaarden weer aan het werk.



Huidige beperkingen

De huidige beperkingen zijn tot en met 14 februari van kracht. De regering heeft eerder al duidelijk gemaakt aan welke voorwaarde voldaan moet worden om te kunnen versoepelen. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners mag niet hoger uitvallen dan 50 per week. Aan dat criterium is nog niet voldaan. Het gaat volgens de laatste cijfers nog om 68 geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners.

Merkel heeft dinsdag volgens ingewijden gezegd dat ze deze maand nog geen maatregelen wil intrekken. Ze noemde het op een digitale bijeenkomst van haar christendemocratische CDU-partij cruciaal dat het aantal nieuwe besmettingen omlaag wordt gebracht voordat de Britse coronavirusvariant de overhand krijgt in haar land.

