Angsthaas Thierry Baudet loopt weg bij interview voor De Vooravond

hierry Baudet is dinsdag weggelopen tijdens een interview dat werd opgenomen voor de talkshow De Vooravond.

Dat vertelde Emma Wortelboer, die als politiek verslaggever aan de slag gaat voor De Vooravond, in de Coen & Sander Show.

Volgens Wortelboer was Baudet het naar eigen zeggen niet eens met "de vraagstelling, de toon en mijn gebrek aan empathie". Zij had naar eigen zeggen nog niet eens gevraagd naar het nieuws over de racistische appjes van de Forum voor Democratie-leider die dinsdag naar buiten kwamen.

"Volgens mij geniet hij ook wel van de hele soort van machtspositie die hij tegenover de media heeft, dat hij dan weg kan lopen en geen antwoord kan geven. Ik vind het altijd een beetje een zielige vertoning", zegt Wortelboer.



Het is niet de eerste keer dat Baudet wegloopt bij een interview. In juni weigerde hij een gesprek af te maken met Simone Weimans in Met het oog op morgen. Baudet werd boos toen Weimans hem vroeg naar de Black Lives Matter-protesten.

De leider van Forum voor Democratie stelde dat hij alleen wilde praten over het nieuwe partijkrantje dat hij had gemaakt en niet over actuele onderwerpen.

