Reclame Code Commissie krijgt tientallen klachten over leugens in spotje Baudet

De Reclame Code Commissie heeft vele tientallen klachten gekregen over een reclamespotje van Forum van Democratie.

In de commercial, die onder meer veelvuldig op NPO Radio 1 te horen is, stelt partijleider Thierry Baudet dat corona vooral gevaarlijk zou zijn voor specifieke groepen.

De klagers maken zich boos over het feit dat het radiospotje onjuiste informatie over corona zou bevatten. De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft echter besloten dat de klacht geen kans van slagen heeft, laat hij dinsdag weten.

Hij oordeelt dat de informatie die Baudet deelt over het coronavirus een politieke mening weergeeft. Baudet mag, vanwege de vrijheid van meningsuiting, vinden dat de bestaande maatregelen niet in verhouding staan tot de ernst van de situatie.



Eerder ontving de Reclame Code Commissie ook veel klachten over het tijdschrift Gezond Verstand, dat werd gemaakt door emeritus hoogleraar Karel van Wolferen van de UvA die goede banden met Baudet onderhoudt.

Ook in dit geval ergerden de klagers zich dat in het spotje werd geclaimd dat het blad "degelijke journalistiek" zou bevatten. De radiocommercial werd ook gedeeld in blokjes rond serieuze nieuwsprogramma's als het Radio 1 Journaal.



In het blad stond onder meer dat de corona-epidemie "kunstmatig gefabriceerd is" en dat het Nederlandse coronabeleid een "machtsovername door buitenlandse partijen is". Ook claimde het blad dat het niet waar is dat de mens door CO2 uit te stoten het klimaat beïnvloedt.

De Reclame Code Commissie stelde na de zaak te hebben bekeken geen oordeel te willen vellen over de inhoud van het magazine en de klachten ongegrond te verklaren.

